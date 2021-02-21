В России губернаторы начали читать лекции в Clubhouse

Как сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики «РИА Новости», Николаев выступил в субботу на площадке Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова. Лекция называлась «Якутск — город будущего».

Пресс-служба отметила, что впервые на практике выступление губернатора транслировалось в новой социальной сети Clubhouse. В комнате с Николаевым были школьники, студенты и общественники. Они предложили главе региона чаще использовать Clubhouse для обсуждения актуальных тем.

Недавно стало известно, что количество загрузок приложения Clubhouse в мире превысило 8 млн. Когда появится официальный клиент для Android, неясно. Пока готова только сторонняя версия с ограниченной функциональностью.