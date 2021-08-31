В России интернет-блогеров позовут на выборы, чтобы убедить людей в честности процедуры

То есть блогеры, которые будут работать на выборах в сентябре, должны рассказывать аудитории о том, что происходит на избирательных участках.

«Коммерсант» получил презентацию данного проекта. Из неё стало ясно, что в его задачи входят: «формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования, оперативное информирование населения о выборах в формате "с места", обеспечение информационной открытости и прозрачности избирательного процесса, а также нейтрализация фейков».

Власти хотят, чтобы блогеры присутствовали на 60% участков. Правда, есть и другая информация: им отдадут треть участков. Некоторые источники также говорят, что никто «специально не готовит наблюдателей-блогеров», однако других наблюдателей обучают пользоваться соцсетями.

Несколько блогеров подтвердили «Коммерсанту», что им предлагали участвовать в освещении выборов.