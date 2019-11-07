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В России интернет-зависимость назвали причиной падения рождаемости
Сильное заявление, но проверять его, конечно, не станут
Вице-спикер Госдумы заявила, что интернет-зависимость является одной из причин демографического спада в России. Якобы большинство молодых людей в стране «живут» в интернете.
Своим мнением чиновница поделилась на международном форуме «Святость материнства» в Белгороде. Она рассказала, что с 2016 года в России наблюдается убыль населения. Прогноз далеко не позитивный: отрицательная динамика сохранится до 2023 года.
Вице-спикер считает, что одной из причин демографического кризиса является тот факт, что россияне проводят много времени в интернете. Из-за этого они якобы теряют жизненные ориентиры, в частности семейные ценности.
«Большинство молодых людей буквально «живут» в интернете. И, разумеется, зависят от него. Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений», — отметила чиновница.