В России интернет-зависимость назвали причиной падения рождаемости

Своим мнением чиновница поделилась на международном форуме «Святость материнства» в Белгороде. Она рассказала, что с 2016 года в России наблюдается убыль населения. Прогноз далеко не позитивный: отрицательная динамика сохранится до 2023 года.

Вице-спикер считает, что одной из причин демографического кризиса является тот факт, что россияне проводят много времени в интернете. Из-за этого они якобы теряют жизненные ориентиры, в частности семейные ценности.

«Большинство молодых людей буквально «живут» в интернете. И, разумеется, зависят от него. Усиливаются индивидуализм и эгоизм современного человека, страдает связь поколений», — отметила чиновница.