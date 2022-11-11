В России ищут способы вернуть айтишников домой

16:18, 11 ноября 2022
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В России ищут способы вернуть айтишников домойРазрабатывают целую программу
Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство сейчас формулирует условия программы возвращения в РФ специалистов в области IT. Те массово уехали из страны после 24 февраля.
«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определённые тем, кто уехал, какой уровень гарантий», — цитирует министра ТАСС.
Шадаев добавил, что айтишники должны понимать, «что им нечего бояться» и что в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий».