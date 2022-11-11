В России ищут способы вернуть айтишников домой

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определённые тем, кто уехал, какой уровень гарантий», — цитирует министра ТАСС.

Шадаев добавил, что айтишники должны понимать, «что им нечего бояться» и что в этой ситуации не стоит вопрос «экономических условий».