В России испытали беспилотник-камикадзе

Главный конструктор компании, разработавшей новинку, назвал беспилотник интеллектуальным многозадачным оружием. Он может сам находить цели и поражать их. Наблюдать за его действиями можно в режиме реального времени, благодаря телевизионному каналу связи. Так легко подтвердить успешность поражения цели. «ZALA Ланцет» оснащён несколькими системами наведения: координатной, использующей оптико-электронные средства и комбинированной.

Радиус действия беспилотника равен 40 километрам на скорости от 80 до 110 километров в час. Он способен наносить удары не только по целям в воздухе, но и на земле и в воде.

Новинку концерн показал на форуме «Армия-2019».