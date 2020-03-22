В России испытали человекоподобного робота для утилизации радиоактивных отходов

Испытания прошли ещё в январе. По их итогам заказчик робота высказал дополнительные замечания по проекту, которые будут учтены.

Сообщается, что робота намерены подвешивать на специальную стрелу, подключив при этом к сети с помощью проводов. Андроид пока не может делать всё сам, им будет управлять оператор с помощью особого костюма. По сути, робот будет повторять движения человека.

Андроида планируют использовать в радиоактивных каньонах, чтобы он собирал мусор с низким излучением: бумагу, древесину, пробирки из лабораторий. Затем эти отходы будут сортировать, обрабатывать и сжигать.

Отмечается также, что в новом роботе используются двигатели, которые применялись в «Фёдоре», слетавшем в прошлом году на Международную космическую станцию (МКС).