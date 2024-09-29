В России испытали FPV-дрон «Гортензия» со встроенным РПГ-26

Дрон имеет разведнедоступную связь, основанную на новых физических принципах, что делает его почти неуязвимым для стандартных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в конструкторском бюро «Гортензия».

Связь дрона требует использования дорогостоящих мобильных или стационарных комплексов РЭБ для подавления, что делает его эффективным в условиях боевых действий. «Гортензия» предназначен для поражения бронетехники, опорных пунктов и других стационарных объектов противника. Во время операции дрон спускается на высоту 100−150 метров, захватывает цель и полуавтоматически производит выстрел с высоты 50−100 метров. После выстрела контейнер сбрасывается, и дрон возвращается на перезарядку.

Прицельная дальность РПГ-26 составляет 170−250 метров, и планируются дальнейшие испытания с различными ручными гранатометами.