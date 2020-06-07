В России испытали фрегат-невидимку

Как пишет «Лента.ру», фрегат завершил морскую часть государственных испытаний. Тесты проходили на Балтике. Во время них испытали все проектные характеристики корабля, проверили работу всех систем и вооружения. Кроме того, экипаж фрегата отработал взаимодействие с подлодками и авиацией и поучаствовал в спасательных и эвакуационных учениях.

Сейчас корабль, выполненный по стелс-технологии, находится на судостроительном заводе «Северная верфь». Корабль должен будет присоединиться к Северному флоту уже до конца июня.

Отмечается, что стелс-корабли проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне.