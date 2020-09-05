Наука и технологии
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В России испытали керамическую броню для защиты людей и техники
Скоро начнётся серийное производство
Российский холдинг «Технодинамика» успешно испытал керамическую броню, которая может защищать и людей, и военную технику.
Бронекерамика прошла баллистические испытания, пишет «Российская газета». Проверенные пластины показали высокие защитные свойства, сравнимые с броневой сталью. При этом изделия из корундовой керамики весят меньше. В скором времени планируется серийное производство брони.
Корундовую керамику можно использовать в составе композитной брони для защиты личного состава, сухопутной, воздушной и морской техники. Керамика играет роль дробящего слоя и эффективно защищает от бронебойных пуль и снарядов. Прочность такой керамики выше прочности стали. Когда пуля попадает в керамическую броню, сердечник деформируется на поверхности пластины и задерживается вторым слоем защиты, например, полимерным.