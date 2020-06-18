В России испытали лекарство от рака на основе вируса

Речь идёт об обезвреженном вирусе осповакцины. Препарат на его основе успешно прошёл доклинические испытания на животных. Лекарство показало эффективность против сразу нескольких видов рака. Наиболее хорошо оно сработало против опухоли молочной железы. Теперь учёные планируют начать испытания с участием людей. Если всё пройдёт успешно, то массовое производство препарата может начаться уже в 2022 году.

Сообщается, что для лекарства из вируса осповакцины вырезали два гена, которые ответственны за вирулентность — способность вы­зы­вать заболевание или гибель организма. Также в вирус добавили два гена, усиливающих онколитическую активность. Когда вирус попадает в опухолевую клетку, он начинает там размножаться и уничтожает её.