В России испытали мини-бронеавтомобиль

Сообщается, что опытный образец «Ласок 4-П» был создан в 2020 году. Масса бронемашины составляет 2,7 тонны, длина — 4,6 метра, ширина — 1,9 метра, а высота — 1,7 метра. Компактный бронеавтомобиль предназначен для перевозки людей и грузов общим весом 650 килограммов. У машин есть складной грузовой отсек. Если его сложить, то длина станет и того меньше — 3,9 метра.

На «Ласок 4-П» можно установлены пулемёты калибра 5,45, 7,62 или 12,7 миллиметра. Автомобиль поместится в грузовые отсеки многоцелевых вертолётов Ми-8АМТШ и Ми-171Ш.

В издании The Drive бронемашину уже оценили. Отметили, что «выглядит как мобильный чумной доктор».