В России испытали морской ударный беспилотник

Отмечается, что комплекс КУБ-БЛА — это многоцелевая система, универсальное средство поражения. Компактный беспилотник можно запускать даже с десантно-штурмовых катеров. Кроме того, КУБ-БЛА может применяться в составе «роя» беспилотников. Скорость его полёта достигает 80-130 км/ч, а продолжительность его работы — 30 минут. Полезная нагрузка аппарата составляет три килограмма.

ТАСС уточняет, что после запуска КУБ-БЛА может барражировать в воздухе, обнаруживая цель. При обнаружении аппарат атакует её из верхней полусферы, имея возможность пикирования на цель по вертикальной траектории. Благодаря этому можно, например, поражать танки через верхнюю часть башни и корпуса, где броня имеет минимальную толщину.