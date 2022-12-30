В России испытали новейший стратегический ракетоносец Ту-160М

Самолёт полностью российского производства. В рамках испытаний выполнялись манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта, работоспособность систем ракетоносца, его двигателей и радиоэлектронного оборудования.

«В декабре состоялся очередной полёт первого вновь изготовленного опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО "Туполев" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха). На самолёте завершена программа заводских испытаний», — сказано в сообщении ОАК.