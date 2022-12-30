В России испытали новейший стратегический ракетоносец Ту-160М

17:51, 30 декабря 2022
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В России испытали новейший стратегический ракетоносец Ту-160МСозданный с нуля
Пресс-служба Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) сообщила о проведении испытаний построенного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М.
Фото: Discover24.ru
Самолёт полностью российского производства. В рамках испытаний выполнялись манёвры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта, работоспособность систем ракетоносца, его двигателей и радиоэлектронного оборудования.
«В декабре состоялся очередной полёт первого вновь изготовленного опытного образца стратегического ракетоносца Ту-160М, разработанного ПАО "Туполев" (входит в Объединённую авиастроительную корпорацию Ростеха). На самолёте завершена программа заводских испытаний», — сказано в сообщении ОАК.