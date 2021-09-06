В России испытали новую систему создания минных полей

Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве. Интеллектуальную систему минных полей испытали во время специальных учений, которые прошли на полигоне Мулино летом. В комплекс входят автоматизированная система управления (АСУ) и два комплекса — инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» и заградитель УЗМ-К «Клещ».

АСУ способна сама принять решение, где разместить минные поля и как их сконфигурировать. Также система позволяет дистанционно управлять возможностями минного поля. Можно настроить время самоликвидации, например. Поля устанавливаются на дистанции от 5 до 15 километров.

Новую систему минирования также испытают на предстоящих учениях «Запад-2021».