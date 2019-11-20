В России испытали одну из мощнейших пушек в мире

Как пишет «РИА Новости», при стрельбе использовалась новая методика огневого поражения. Удары наносили точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. Корректировку на себя взял беспилотный аппарат «Орлан-10».

СМИ также напоминает, что установку «Малка» недавно модернизировали. В частности, заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Улучшения коснулись и аппаратуры внутренней связи, приёма и обработки данных, радиостанции, приборов системы противоатомной защиты и наблюдения.

2С7М «Малка» способна стрелять осколочно-фугасными снарядами, активно-реактивными боеприпасами, а также спецбоеприпасами с ядерным зарядом.