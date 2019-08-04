В России испытали парашют для спасения людей из небоскрёбов

«Шанс» может безопасно опустить на землю человека массой от 50 до 120 килограммов. Пока минимальная высота прыжка для парашюта составляет 45 метров, однако её хотят снизить до 30 метров, чтобы на спасение могли рассчитывать люди на более низких этажах. Как сообщили в НИИ, парашют самостоятельно раскрывается на нужной высоте, поэтому его сможет использовать любой неподготовленный человек.

«Шанс» прошёл весь цикл испытаний. НИИ планирует до конца года заключить контракт на серийную поставку парашютов.

Помимо него, институт разрабатывает систему «Тандем», которая будет доставлять неподготовленных специалистов в труднодоступные районы.