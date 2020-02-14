В России испытали перспективную торпеду

Испытания проходили на государственном уровне. По словам гендиректора КТРВ, в настоящее время на проверенные образцы оружия оформляют необходимую документацию. Собеседник издания «РИА Новости» также добавил, что в прошлом году корпорация поставила Вооружённым силам России противокорабельные ракеты «Оникс» и береговые комплексы «Бастион», оснащённые ими же.

Гендиректор корпорации напомнил и том, что во время визита Владимира Путина в технополис «Эра» в прошлом году, он ответил на вопросы президента о «Цирконе». Главу государства заверили, что работа над гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракетой идёт в соответствии с графиками. Корпорация уделяет пристальное внимание каждой разработке.