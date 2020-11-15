В России испытали первый корабль с зенитным ракетным комплексом «Панцирь»

Как пишет «РИА Новости» первым надводным кораблём с «Панцирем» стал малый ракетный корабль «Одинцово». Его испытания уже завершены. Все характеристики корабля, заложенные при проектировании, были подтверждены.

Сообщается, что «Одинцово» войдёт в состав Военно-морского флота (ВМФ) в конце ноября. Корабль уже готовят к подъёму Андреевского флага.

Сейчас малый ракетный корабль проекта 22800 оснащён комплексом «Калибр», «Панцирем-М», современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

Корабль будет выполнять задачи в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей. Также он может действовать в одиночку.