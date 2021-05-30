Наука и технологии
Сегодня в 17:02
В России испытали ракетный двигатель с рекордным временем работы
Более 3000 секунд
В России испытали новый ракетный двигатель. Он смог работать более 3000 секунд, что является рекордом.
Об этом СМИ рассказал главный конструктор АО «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов. По его словам, двигатель устроен по замкнутой схеме. Это делает его ещё и самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.
Современные аналоги изделия работают на первых ступенях ракет при выведении в космос около 140 секунд. Ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет как правило не длятся более 280 секунд. То ест показатель в 3000 секунд действительно можно назвать впечатляющим.
Сегодня также стало известно, что в 2025 году должно завершиться строительство метанового двигателя для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ».