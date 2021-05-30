В России испытали ракетный двигатель с рекордным временем работы

Об этом СМИ рассказал главный конструктор АО «КБ Химавтоматики» Виктор Горохов. По его словам, двигатель устроен по замкнутой схеме. Это делает его ещё и самым экономичным в мире среди всех кислородно-керосиновых двигателей.

Современные аналоги изделия работают на первых ступенях ракет при выведении в космос около 140 секунд. Ресурсные испытания двигателей третьих ступеней ракет как правило не длятся более 280 секунд. То ест показатель в 3000 секунд действительно можно назвать впечатляющим.

Сегодня также стало известно, что в 2025 году должно завершиться строительство метанового двигателя для многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ».