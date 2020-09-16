В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным на принтере двигателем

Этот двигатель МГТД-125Э был произведён в России. Основные его детали изготовили на 3D-принтере. Двигатель является одним из самых мощных в линейке малоразмерных образцов. Силовая установка может развивать тягу в 125 килограмм-сил. «Российская газета» пишет, что в двигателе применялись сплавы, которые по прочности превосходят зарубежные аналоги более чем на 20%. Специалисты смогли сократить время производства основных элементов двигателей в 20 раз, а также стоимость производства — в два раза.

Взлётная масса беспилотника равна 370 килограммам. Во время испытаний аппарат находился в небе 19 минут. Он смог достичь скорости в 676 километров в час на высоте более двух тысяч метров. Тесты прошли в Астраханской области.