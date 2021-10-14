В России испытали самолёт с автомобильным двигателем

Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ). Як-18Т — лёгкий учебно-тренировочный четырёхместный самолёт, который также будет использоваться в пассажирской версии.

Как сообщается, машина успешно прошла все предполётные испытания с выполнением всего комплекса подлётов и пробежек на тренировочном аэродроме. «Испытания, проходившие на аэродроме для малой авиации, состояли сначала из запусков, отработки режимов, приёмистости двигателя и замера статической тяги на самолёте на привязи; затем Як-18Т выполнил комплекс пробежек и подлётов. В ходе испытаний двигатель показал устойчивую работу и способность обеспечить необходимые лётные характеристики", — отметили представители пресс-службы ЦИАМ.

Источник также сообщает, что авиадвигатель-демонстратор АПД-500 мощностью 500 лошадиных сил создан ЦИАМ на базе автомобильного двигателя Aurus. Для безопасной работы в полёте в оригинальную конструкцию были добавлены специально разработанные для применения в авиации узлы и системы.