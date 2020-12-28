В России испытали устройства виброзащиты для ракеты-носителя

Во время испытаний учёные создавали различные виды нагрузок, которые имитировали то, через что проходит ракета на этапе запуска и вывода на орбиту. Как можно догадаться, носитель сталкивается с вибрациями, а также с линейными ускорениями, перегрузками, ударными нагрузками.

Чтобы снизить вибрационные и ударные нагрузки для ракеты «Союз-5», использовали более 300 виброизоляторов. Они смогли выдержать экстремальные условия и не позволили им разрушить сложную и высокочувствительную бортовую аппаратуру. То есть виброизоляторы обеспечивают сохранность конструкции всей ракеты.

Чтобы сделать устройства виброзащиты с нужными свойствами, учёные применили материал МР, металлический аналог резины. Этот материал специально создали для использования в космосе.