В России испытали «ядерную триаду»

Об этом сообщило Министерство обороны России. Пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области совершили с подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей.

Крылатые ракеты «Калибр» запустили с надводных кораблей Северного флота и Каспийской флотилии из акватории Баренцева и Каспийского морей.

В учениях также участвовали самолёты дальней авиации Ту-95МС. С них запустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям.

Управление пусками проходило из Национального центра управления обороной России. Сообщается, что все ракеты успешно достигли целей.