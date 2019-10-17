Наука и технологии
Сегодня 19:14
В России испытали «ядерную триаду»
Баллистические и крылатые ракеты
В России прошли пуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений «Гром-2019». Они прошли под руководством Владимира Путина.
Об этом сообщило Министерство обороны России. Пуски баллистических ракет по полигонам «Кура» на Камчатке и «Чижа» в Архангельской области совершили с подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей.
Крылатые ракеты «Калибр» запустили с надводных кораблей Северного флота и Каспийской флотилии из акватории Баренцева и Каспийского морей.
В учениях также участвовали самолёты дальней авиации Ту-95МС. С них запустили крылатые ракеты воздушного базирования по наземным целям.
Управление пусками проходило из Национального центра управления обороной России. Сообщается, что все ракеты успешно достигли целей.
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