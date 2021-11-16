В России испытают американский препарат от COVID-19

Разрешение американцам выдал Росздравнадзор. Речь идёт о препарате Paxlovid. Это ингибитор протеазы+ритонавир. Он предназначен и для профилактики коронавирусной инфекции, и для лечения пациентов с высоким и средним риском тяжёлого течения болезни.

Новые испытания препарата — глобальные. Всего в них участвуют 7000 человек из разных стран, в том числе России. Если препарат одобрят местные регуляторы, он будет продаваться на рынках этих стран.

Испытания будут проходить среди взрослых, контактировавших в домашних условиях с пациентами, больными COViD-19 (с симптомами). Проводиться они будут на базе государственных и частных медучреждений в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городах. Для испытаний хотят найти 90 человек.