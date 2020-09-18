В России испытают боевые машины «Терминаторы»

После учений Минобороны примет окончательное решение о месте «Терминатора» в Сухопутных войсках, пишет издание «Известия». Пока машины являются экспериментальными. Они были произведены небольшой партией в несколько десятков единиц.

В целом, в задачи БМПТ будет входить поражение целей, которые угрожают тяжёлой и лёгкой бронетехнике. Это, в частности, расчёты противотанковых ракетных комплексов и ручных гранатомётов. Кроме того, «Терминатор» сможет ликвидировать пулемётные точки, мешающие продвижению пехоты.

Учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября на нескольких полигонах Южного военного округа.