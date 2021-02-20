В России испытают гиперзвукового «Гремлина»

«Гремлин» разрабатывает корпорация «Тактическое ракетное вооружение», а силовую установку для ракеты создаёт Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз». Технические характеристики «Гремлина» пока, к сожалению, неизвестны. Известно только, что по размерам ракета меньше другой гиперзвуковой Х-47М2 «Кинжал».

Вероятно, «Гремлин» станет вооружением тяжёлых истребителей Су-30СМ, Су-35 и Су-57. Ракету будут размещать во внутренних отсеках последнего истребителя. Предполагается, что испытания Су-57 с макетами «Гремлина» уже прошли и успешно.

По слухам, дальность ракеты составит 1,5 тысячи километров, а скорость — до 6 Махов. Также у «Гремлина» будет головка самонаведения «Грань К-02». Благодаря этому ракета сможет поражать наземные и надводные движущиеся цели.