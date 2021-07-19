В России испытают перехватчик беспилотников

Комплект ROSC-1 будет испытываться в гражданском варианте. У него есть функции защиты, «связанные с орнитологией». По результатам тестов в аэропорту Минтранс России и Росавиация решат, применять ли этот комплекс для обнаружения беспилотников и оценки орнитологической обстановки в районе аэродрома.

Заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий также рассказал агентству ТАСС, что ROSC-1 — пример трансфера военных технологий в гражданское русло. Сообщается, что систему создали на базе радиолокационного комплекса обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам РЛК-МЦ «Валдай». ROSC-1 может обнаруживать малоразмерные и малоскоростные дроны.