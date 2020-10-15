В России испытают первого робота для открытого космоса

Изготовление робота, собственно, начнётся в первой половине следующего года. Как рассказали в пресс-службе НПО «Андроидная техника», облик робота сейчас формируется.

Ранее в компании сообщали, что роботом «Теледроид» можно будет управлять и с Земли, и с Международной космической станции (МКС). «Костюм-аватар» для робота будут совершенствовать с учётом пожеланий космонавтов. При этом копирующий режим работы «Теледроида» будет в приоритете. Сделать же автономные системы пока невозможно из-за дороговизны оборудования на МКС.

Напомним, в прошлом году на станцию летал робот «Фёдор». Там он выполнил несколько бытовых задач и отправился на Землю.