Наука и технологии
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В России испытают первого робота для открытого космоса
В 2021 году
НПО «Андроидная техника» сообщило о разработке робота «Теледроид» для работы в открытом космосе. Его испытания начнутся во второй половине 2021 года.
Изготовление робота, собственно, начнётся в первой половине следующего года. Как рассказали в пресс-службе НПО «Андроидная техника», облик робота сейчас формируется.
Ранее в компании сообщали, что роботом «Теледроид» можно будет управлять и с Земли, и с Международной космической станции (МКС). «Костюм-аватар» для робота будут совершенствовать с учётом пожеланий космонавтов. При этом копирующий режим работы «Теледроида» будет в приоритете. Сделать же автономные системы пока невозможно из-за дороговизны оборудования на МКС.
Напомним, в прошлом году на станцию летал робот «Фёдор». Там он выполнил несколько бытовых задач и отправился на Землю.