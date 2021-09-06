В России испытают первую бронемашину с повышенной противоминной защитой для спецназа

Как пишут СМИ, испытания состоятся в следующем году. Данная машина относится к классу MRAP — колёсных бронемашин с усиленной противоминной защитой. Как пишет «Российская газета», это первый такой автомобиль для спецназа.

Новинка может развивать скорость до 100 километров в час, её масса составляет 12 тонн. Машина оснащена двигателем мощностью 350 лошадиных сил. Грузоподъёмность составляет две тонны.

Данный бронеавтомобиль был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». К-4386 ЗА-СпН класса MRAP производят на «Ремдизеле».

В прошлом году в России представили лёгкий бронеавтомобиль «Стрела», который можно перевозить вертолётом Ми-8.