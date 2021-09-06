В России испытают первую бронемашину с повышенной противоминной защитой для спецназа

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В России испытают первую бронемашину с повышенной противоминной защитой для спецназаКласса MRAP
Стали известны сроки испытаний российского автомобиля класса MRAP К-4386 ЗА-СпН. Эта машина предназначена для сил специального назначения.
Как пишут СМИ, испытания состоятся в следующем году. Данная машина относится к классу MRAP — колёсных бронемашин с усиленной противоминной защитой. Как пишет «Российская газета», это первый такой автомобиль для спецназа.
Новинка может развивать скорость до 100 километров в час, её масса составляет 12 тонн. Машина оснащена двигателем мощностью 350 лошадиных сил. Грузоподъёмность составляет две тонны.
Данный бронеавтомобиль был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». К-4386 ЗА-СпН класса MRAP производят на «Ремдизеле».
В прошлом году в России представили лёгкий бронеавтомобиль «Стрела», который можно перевозить вертолётом Ми-8.