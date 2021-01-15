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В России испытают третий носитель «торпед Судного дня»
Его передадут флоту до 2027 года
В России намерены построить и испытать уже третий носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», которые называют «торпедами Судного дня».
Речь идёт об атомной подводной лодке (АПЛ) специального назначения «Ульяновск». Как пишет ТАСС, подлодку передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России до 2027 года. Передача совершится вместе с подводными аппаратами «Посейдон». К тому времени они уже завершат государственные испытания.
Сейчас завершается строительство корпуса подлодки. В ближайшее время уже начнутся его гидравлические испытания на «Севмаше». «Ульяновск» называют младшим братом подлодки «Хабаровск» проекта 09851. Новинка отличается тем, что в ней применят более современные системы и механизмы.
Напомним, первый носитель «Посейдонов» — подлодка проекта 09852 «Белгород», а второй — АПЛ «Хабаровск» проекта 09851.