В России испытают третий носитель «торпед Судного дня»

Речь идёт об атомной подводной лодке (АПЛ) специального назначения «Ульяновск». Как пишет ТАСС, подлодку передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России до 2027 года. Передача совершится вместе с подводными аппаратами «Посейдон». К тому времени они уже завершат государственные испытания.

Сейчас завершается строительство корпуса подлодки. В ближайшее время уже начнутся его гидравлические испытания на «Севмаше». «Ульяновск» называют младшим братом подлодки «Хабаровск» проекта 09851. Новинка отличается тем, что в ней применят более современные системы и механизмы.

Напомним, первый носитель «Посейдонов» — подлодка проекта 09852 «Белгород», а второй — АПЛ «Хабаровск» проекта 09851.