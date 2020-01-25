В России испытают военный парашют для безопасной посадки на воду
Об этом рассказал гендиректор НИИ парашютостроения. По его словам, на сегодняшний день разработано несколько вариантов конструкции карабинов. Все они сейчас уже проходят цикл комплексных испытаний. В частности, их испытывают на прочность в различных условиях: при температуре от -50 до +50 градусов по Цельсию, влажности до 100%, попадании в пыль, грязь, песок. Кроме того, специалисты имитируют различные ударные воздействия.
Сообщается, что конструкция карабинов разрабатывается и с учётом введения перспективных парашютов с увеличенной массой полезной нагрузки. Таким образом новые военные парашюты обеспечат безопасную посадку на воду.
Напомним, летом 2019 года двое военнослужащих попали в водоём во время учебно-тренировочных прыжков и погибли из-за того, что не смогли освободиться от подвесной системы.