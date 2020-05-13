В России испытывают не имеющий аналогов в мире стреляющий щит

О «Легионе» пишет ТАСС, ссылаясь на топ-менеджера «НИИ Прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех). Он рассказал, что у института есть типовое изделие (щит), которое поставляется на экспорт. Однако сейчас проводится комплекс испытаний в интересах внутреннего заказчика. Щит могут доработать по результатам испытаний в зависимости от пожеланий заказчика.

Что касается зарубежных покупателей, то «Легион» заинтересовал заказчиков США и Юго-Восточной Азии.

Сообщается, что щит разработан на основе технологий огнестрельного пистолета ограниченного поражения «Оса». Благодаря «Легиону» сотрудник правоохранительных органов сможет и себя защитить, и вести активную оборону. Можно использовать патроны травматического, раздражающего, светозвукового действия. Выбирать между ними можно с помощью тумблера на рукоятке.

Как указывает «Российская газета», сотрудники института считают, что их разработка не имеет аналогов в мире.