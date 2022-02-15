В России из крови человека создадут антибиотик

По сути, учёные получили новую белково-пептидную субстанцию. Сейчас для создания таких используют лейкоциты млекопитающих: собак, коз, обезьян, лосей. «Пептиды извлекают из лейкоцитарных клеток при низких значениях рН и обеззараживают при пониженных температурах. Далее материал подвергают ультрафильтрации, чтобы выделить низкомолекулярную белковую фракцию, а затем концентрируют и обессоливают. Для получения частиц с антимикробным эффектом проводят очистку с помощью обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии», — пояснили учёные.

Теперь они смогли получить такой препарат из крови человека, используя ультразвуковую обработку. Он оказывает антимикробное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы и даже обладает умеренным противовирусным действием.