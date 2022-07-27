В России из легендарного «кукурузника» сделают беспилотник

По словам Малова, для реализации проекта уже разработан ВПНП — вычислитель пилотажно-навигационных параметров, который будет подавать на индикаторы информацию о том, куда и где самолёт летит. Также система будет отвечать за другие функции. При этом на «кукурузниках» до сих пор не установлены даже системы автоматического управления.

«Блок выдаёт на индикаторы пилотажно-навигационные параметры, показывая, куда и где мы летим, обеспечивает выдачу команд на отклонение лопастей и закрылок, то есть по сути является системой автоматического управления в помощь лётчику. В комплексной системе управления беспилотной версией Ан-2 разнородные блоки ВПНП дублируют друг друга. Работы продлятся примерно два года», — рассказал Малов.