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В России из-за коронавируса выросла популярность бесконтактной оплаты
В том числе через смартфоны
В России из-за коронавируса выросла популярность бесконтактной оплаты. Россияне охотно начинают пользоваться платежами через смартфон.
Как пишет «РИА Новости», российские банки наблюдают взрывной рост бесконтактных платежей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Один из крупнейших банков-эквайеров в стране сообщил, что с января по март 2020 года доля бесконтактных платежей в торговом эквайринге составила 86%. В прошлом году она была равна 58%.
Также в банке отметили, что россияне всё чаще используют оплату с помощью смартфонов. Например, в 2019 году доля таких платежей составила 17% от всех бесконтактных операций, а в первом квартале текущего года — 21%.
В ВТБ сообщают, что уже более 80% платежей в магазинах и сервисах совершаются бесконтактно. Их них 64% проходят по картам, привязанным к смартфонам.