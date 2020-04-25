В России из-за коронавируса выросла популярность бесконтактной оплаты

Как пишет «РИА Новости», российские банки наблюдают взрывной рост бесконтактных платежей на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Один из крупнейших банков-эквайеров в стране сообщил, что с января по март 2020 года доля бесконтактных платежей в торговом эквайринге составила 86%. В прошлом году она была равна 58%.

Также в банке отметили, что россияне всё чаще используют оплату с помощью смартфонов. Например, в 2019 году доля таких платежей составила 17% от всех бесконтактных операций, а в первом квартале текущего года — 21%.

В ВТБ сообщают, что уже более 80% платежей в магазинах и сервисах совершаются бесконтактно. Их них 64% проходят по картам, привязанным к смартфонам.