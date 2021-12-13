В России изобрели альтернативу обычным аккумуляторам

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В России изобрели альтернативу обычным аккумуляторамБолее дешёвую
Российские учёные разработали органический электродный материал для калий-ионных аккумуляторов большой ёмкости и мощности. Он позволит создать дешёвую альтернативу литий-ионным аккумуляторам.
У обычных литий-ионных аккумуляторов есть недостатки. Это, во-первых, ограничение в скорости отдачи и накопления энергии. А во-вторых, литий является металлом, запасы которого исчерпываемы.
Поэтому учёные решили создать органическое соединение на замену используемым материалам. Речь идёт об октагидрокситетраазапентацендионе (OHTAPQ) — новом электродном материале для анода калиевых аккумуляторов с высокой удельной ёмкостью заряда.
Электрод на основе материала уже показал стабильную работу в течение более 1200 циклов заряда-разряда. OHTAPQ можно использовать в сверхбыстрых аккумуляторах для любых устройств.
Учёные утверждают, что органические материалы легче неорганических, а энергии запасают больше.
Источник: Naked Science