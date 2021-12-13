В России изобрели бронированный противогаз

Помимо этого, у шлема есть ударопрочное забрало, переговорное устройство и приспособление для безопасного приёма жидкостей. Съёмные фильтры, кстати, есть двух или трёх типов, — их можно выбрать, в зависимости от того, какое именно химоружие применяет противник.

Новинка предназначена для военнослужащих Сухопутных войск и Росгвардии.