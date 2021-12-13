В России изобрели бронированный противогаз

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В России изобрели бронированный противогазВнедрённый в шлем
Специалисты 27 научного центра Минобороны РФ получили патент на бронированный противогаз. Он может защитить сразу и от радиационной, химической и бактериологической угрозы, и от осколков и ударов.
По сути, это шлем со встроенным противогазом. У него есть съёмные фильтры, расположенные симметрично по бокам шлема в районе уха-виска. Эти фильтры и защищают органы дыхания. Для выпуска выдыхаемого воздуха используется клапан.
Помимо этого, у шлема есть ударопрочное забрало, переговорное устройство и приспособление для безопасного приёма жидкостей. Съёмные фильтры, кстати, есть двух или трёх типов, — их можно выбрать, в зависимости от того, какое именно химоружие применяет противник.
Новинка предназначена для военнослужащих Сухопутных войск и Росгвардии.
Источник: Российская газета