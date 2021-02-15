Наука и технологии
Сегодня в 17:04
В России изобрели экономичную подзарядку гаджетов от тепла тела
Учёные продолжат улучшать технологию
Учёные НИТУ «МИСиС» вместе с зарубежными коллегами разработали экономичную подзарядку гаджетов от тепла тела. Это электрохимическая ячейка на основе углеродной ткани, способная преобразовывать бросовое, попутное тепло в электроэнергию.
В пресс-релизе НИТУ «МИСиС» поясняется, что работа термоячеек основана на эффекте Зеебека — в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает электродвижущая сила (ЭДС), если места контактов поддерживают при разных температурах.
В разработке учёных используются углеродные ткани — более доступный и дешёвый материал. Один его грамм стоит 7,5 рублей, в то время как один грамм нанотрубок — 100 рублей. Максимальная мощность для специально обработанного углеродного волокна составляет 25,2 мВт / м2, а КПД — 1,37%.
Сейчас учёные работают над дальнейшим повышением мощности полученных термоэлектрических модулей.