В России изобрели экономичную подзарядку гаджетов от тепла тела

В пресс-релизе НИТУ «МИСиС» поясняется, что работа термоячеек основана на эффекте Зеебека — в замкнутой цепи, состоящей из разнородных проводников, возникает электродвижущая сила (ЭДС), если места контактов поддерживают при разных температурах.

В разработке учёных используются углеродные ткани — более доступный и дешёвый материал. Один его грамм стоит 7,5 рублей, в то время как один грамм нанотрубок — 100 рублей. Максимальная мощность для специально обработанного углеродного волокна составляет 25,2 мВт / м2, а КПД — 1,37%.

Сейчас учёные работают над дальнейшим повышением мощности полученных термоэлектрических модулей.