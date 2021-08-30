В России изобрели электронную книгу для слабовидящих и одежду, способную снизить стресс

Наука и технологии
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В России изобрели электронную книгу для слабовидящих и одежду, способную снизить стрессА также беспилотник для поиска разливов нефти
Подведены итоги конкурса молодых инженеров и дизайнеров James Dyson Award 2021. Там продемонстрировали несколько интересных разработок.
Национальными победителями конкурса стали Вадим Стожик и Алексей Резепов. Они создали электронную книгу Braille e-book для слепых и слабовидящих людей. Это устройство способно выводить на экран рельефный шрифт Брайля. В Braille e-book можно будет загрузить сразу несколько книг.
Также в финал вышли создатели автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА) Dagon, способного обнаруживать и отмечать на карте разливы нефтепродуктов, и адаптивной одежды, которая снижает стресс у людей с расстройством аутистического спектра (РАС).
Эти три проекта проходят на международный этап конкурса James Dyson Award 2021. Финалисты смогут выиграть главный приз — 3 млн рублей.