В России изобрели гибкий дисплей втрое ярче OLED и с 20-летним сроком службы

Отличительной особенностью новинки является срок службы до 20 лет, а также яркость, превышающую таковую у OLED-экранов в три раза.

Команда использовала нитевидные нанокристаллы для создания светодиодов, которые растягиваются и гнутся, что делает их более прочными, чем гибкие экраны на основе органических материалов.

Материал, разработанный отечественными учёными, остаётся стабильным в течение более 500 циклов растяжения на 10%. Ожидается, что он найдёт себе применение во многих отраслях, включая цветные экраны для мобильных устройств, носимую электронику и солнечные батареи.

Напомним, что мировому рынку гибких дисплеев прогнозируют оборот в 15,1 млрд долларов США к 2025 году.