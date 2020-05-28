В России изобрели гибкую фанеру

Разработка принадлежит крупнейшему в мире производителю берёзовой фанеры компании «Свеза». До конца года она произведёт несколько тысяч кубометров гибкой фанеры. При этом материал получился недешёвым относительно обычной фанеры — он стоит на 50–60% больше.

Зато строительство с его применением станет проще. Сейчас для создания геометрически сложных конструкций приходится замачивать фанеру, надрезать или собирать и склеивать необходимую форму из тонких полос. Также применяется непрочная картонная или тяжёлая металлическая опалубка. Гибкая фанера легче и дешевле последней. Её можно использовать до 20 раз.