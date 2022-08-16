В России изобрели хлеб для борьбы с психическими расстройствами

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В России изобрели хлеб для борьбы с психическими расстройствамиС ПТСР
Учёные ЮУрГУ и УрФУ разработали хлеб, который может помочь человеку бороться с последствиями психологической травмы.
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) может проявляться такими симптомами как повышенная тревожность, агрессивность, ночные кошмары. Могут наблюдаться даже проблемы сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем.
Для облегчения симптомов учёные предлагают употреблять хлеб, в составе которых содержится ресвератрол, биологически активное вещество растительного происхождения. Исследователи уже провели доклинические испытания на лабораторных животных. В будущем хлебобулочные изделия проверят на добровольцах.