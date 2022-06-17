В России изобрели клей, который не оставляет липких следов

Разработчики говорят, что новый клей можно будет применять при производстве клейких лент и этикеток. в медицинской промышленности для пластырей или для укрепления трансдермальных систем.

Учёные рассказали, что во время работы создали восемь прототипов с разной концентрацией состава. В итоге они выбрали один, который демонстрировал лучшие свойства по сравнению с другими. Основным компонентом клея стал полиэтиленгликоль.