В России изобрели клей, который не оставляет липких следов

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В России изобрели клей, который не оставляет липких следовДолжно быть удобно
Вы замечали, что после этикетов и вообще клея на упаковке остаются следы. Молодые разработчики из Пермского Политеха решили бороться с этой проблемой. Они создали биоразлагаемый клея, который держится на любых поверхностях при высокой влажности, а также при сильном однонаправленном напоре воды смывается, не оставляя липких следов.
Разработчики говорят, что новый клей можно будет применять при производстве клейких лент и этикеток. в медицинской промышленности для пластырей или для укрепления трансдермальных систем.
Учёные рассказали, что во время работы создали восемь прототипов с разной концентрацией состава. В итоге они выбрали один, который демонстрировал лучшие свойства по сравнению с другими. Основным компонентом клея стал полиэтиленгликоль.