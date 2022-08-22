В России изобрели необычную 5G-антенну. Но покрытия такими сетями в стране нет

Преимущество новой антенны в том, что она позволяет нарастить пропускную способность сотовых сетей за счёт «гибридного подхода в антенной решётке». Так, антенна «отслеживает передвижение приёмника и увеличивает скорость передачи». А ещё она излучает радиоволны, способные меняться в зависимости от движения или смены состояния принимающего устройства.

Пока у разработчиков готов лишь только образец антенны. Массовое её внедрение пока предсказать невозможно.