В России изобрели переносной рентген

Разработка принадлежит международной научно-образовательной лаборатории радиационной физики Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ). Кратко о портативном устройстве пишет ТАСС.

Как учёные пояснили журналистам, источник рентгеновского излучения сделан на тех же принципах, на которых работает кухонная пьезозажигалка. Портативному рентгену не нужен источник питания и высокого электрического напряжения, то есть к розетке его подключать не надо. По сути, учёные немного модифицировали кухонную пьезозажигалку, добавив специальную капсулу.

Разработка будет удобна многим специалистам. С её помощью геолог, например, сможет узнать состав найденного камня не в лаборатории, а на месте.