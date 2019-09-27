В России изобрели подсказывающие дорогу кроссовки

«Умные» кроссовки работают так: когда человек подходит к повороту, обувь начинает вибрировать, подсказывая дальнейшее направление движения. Если нужно повернуть направо, то вибрирует правый кроссовок, если налево — левый.

За эту функцию отвечает электронный модуль, который синхронизируется с приложением на смартфоне через Bluetooth и получает информацию о заданном маршруте. Кроме того, в приложении отображается собранная системой информация о пройденном расстоянии, количестве шагов и потраченных человеком калорий.

Разработчики уверены, что через несколько лет «умная» обувь станет такой же популярной, как смарт-часы и фитнес-трекеры.