В России изобрели «полезный» сыр с витамином C

Для СМИ специалисты громко заявили, будто такой сыр помогает защитить организм от простудных заболеваний. Однако обзор научных исследований не показал устойчивого влияния витамина C на частоту заболеваемости простудой.

Авторы разработки отметили, что у сыра «совершенно уникальный вкус». Микроэлементы и минералы черноплодной рябины представлены в нём практически в полном составе. Это железо и фтор, магний и кальций, калий и молибден. Ягоды содержат и йод.

Сыр может храниться 3-4 месяца.