В России изобрели «полезный» сыр с витамином C

18:30, 06 февраля 2023
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В России изобрели «полезный» сыр с витамином CОн включает ягоды черноплодной рябины
Специалисты Российского биотехнологического университета (Росбиотех) разработали сыр, который содержит в себе ягоды черноплодной рябины. Авторы разработки утверждают, что в нём много витамина C.
Фото: Росбиотех
Для СМИ специалисты громко заявили, будто такой сыр помогает защитить организм от простудных заболеваний. Однако обзор научных исследований не показал устойчивого влияния витамина C на частоту заболеваемости простудой.
Авторы разработки отметили, что у сыра «совершенно уникальный вкус». Микроэлементы и минералы черноплодной рябины представлены в нём практически в полном составе. Это железо и фтор, магний и кальций, калий и молибден. Ягоды содержат и йод.
Сыр может храниться 3-4 месяца.