В России изобрели спутники с системой самоуничтожения

Как пишет «РИА Новости», заявку на патент Роскосмос подал ещё в 2017 году. Согласно документу, самоуничтожаться спутники будут в случае их выхода из строя или после окончания срока эксплуатации.

По сути, аппараты будут «испаряться». Роскосмос предлагает изготавливать детали из материалов, способных при нагревании переходить из твёрдого состояния сразу в газообразное. Также можно обеспечивать самонагрев аппарата до температур плавления его элементов.

Эта идея должна помочь решить проблему мусора на орбите Земли. Космическим мусором называют старые, отработавшие своё аппараты. Они копятся на орбите и представляют потенциальную угрозу для дальнейших запусков.