В России изобрели супербыструю схему полёта к МКС

Об этом рассказал начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин. Специалисты уже запатентовали новый метод. Утверждается, что по одновитковой схеме полёт до МКС займёт около двух часов.

Суть в том, что корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту, геометрически подобную орбите МКС. Когда станция будет наблюдаться с корабля под углом 23 градуса над горизонтом, выполнится импульс, который через полвитка приведёт корабль в окрестность станции. Этот импульс экипаж может выполнить вручную. Однако для одновитковой схемы допустимый диапазон начальных фазовых углов составляет примерно 1 градус. А обеспечить такую высокую точность тяжело.

Однако расширить фазовый диапазон позволит квазикомпланарное выведение, при котором корабль выводится на орбиту с небольшим рассогласованием с плоскостью орбиты МКС. После, чтобы совместить плоскость орбиты с орбитой МКС, кораблю потребуется боковой импульс. «Если построить схему правильно и сместить импульс подъёма для сближения в точку пересечения плоскостей орбит корабля и МКС, цена боковой составляющей импульса "потонет" в большом импульсе подъёма», — отметил специалист Муртазин.