В России изобрели супербыструю схему полёта к МКС

В России изобрели супербыструю схему полёта к МКСБыстрее, чем кто-то добирается от дома до работы
Об этом рассказал начальник отдела баллистики корпорации Рафаил Муртазин. Специалисты уже запатентовали новый метод. Утверждается, что по одновитковой схеме полёт до МКС займёт около двух часов.
Суть в том, что корабль после отделения от третьей ступени ракеты-носителя и выполнения двух импульсов будет выведен на коэллиптическую орбиту, геометрически подобную орбите МКС. Когда станция будет наблюдаться с корабля под углом 23 градуса над горизонтом, выполнится импульс, который через полвитка приведёт корабль в окрестность станции. Этот импульс экипаж может выполнить вручную. Однако для одновитковой схемы допустимый диапазон начальных фазовых углов составляет примерно 1 градус. А обеспечить такую высокую точность тяжело.
Однако расширить фазовый диапазон позволит квазикомпланарное выведение, при котором корабль выводится на орбиту с небольшим рассогласованием с плоскостью орбиты МКС. После, чтобы совместить плоскость орбиты с орбитой МКС, кораблю потребуется боковой импульс. «Если построить схему правильно и сместить импульс подъёма для сближения в точку пересечения плоскостей орбит корабля и МКС, цена боковой составляющей импульса "потонет" в большом импульсе подъёма», — отметил специалист Муртазин.