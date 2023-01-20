В России изобрели технологичное кадило

Основное устройство кадила — это каталитическая горелка. В качестве топлива выступает смесь пропана-бутана. Кадило не вырабатывает дыма — только аромат ладана и тепло.

Работает это так: когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, эта струя расползается внутри него. Затем турбины закручивают смесь в противоположные стороны. Газ с воздухом распределяется по колбе и выходит из сопла.

Утверждается, что кадило уже используют в одном из российских храмов.