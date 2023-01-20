Наука и технологии
17:03, 20 января 2023
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В России изобрели технологичное кадило

Его уже используют в храме

Научный сотрудник Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН, кандидат технических наук Александр Куликов разработал кадило, которое, как утверждается, может работать «практически бесконечно долго».

В России изобрели технологичное кадило

Фото: Институт катализа им. Борескова СО РАН

Основное устройство кадила — это каталитическая горелка. В качестве топлива выступает смесь пропана-бутана. Кадило не вырабатывает дыма — только аромат ладана и тепло.

Работает это так: когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, эта струя расползается внутри него. Затем турбины закручивают смесь в противоположные стороны. Газ с воздухом распределяется по колбе и выходит из сопла.

Утверждается, что кадило уже используют в одном из российских храмов.

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